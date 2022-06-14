Диетолог Русакова назвала полезные для мозга продукты

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Кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова перечислила продукты, которые полезны для работы мозга.
Диетолог Русакова назвала полезные для мозга продукты
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«Омега-3 и омега-6 необходимы мозгу. Они содержатся в морепродуктах, рыбе жирных сортов, таких как лосось, голубой тунец, сардины, сельдь, печень трески. Ими богаты оливковое и льняное масла холодного отжима, а также грецкие орехи, кунжут, фасоль», — рассказала Русакова в беседе с URA.RU.

В свою очередь, ягоды (ежевика, черника и вишня) являются богатым источником флавоноидов, которые замедляют процесс возрастных изменений в структуре мозга, добавила врач.

Фрукты содержат антиоксиданты, защищающие клетки от токсинов, а цельнозерновые продукты и бобовые — глюкозу.

Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.

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