Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком

На Мосбирже сообщили о приостановке торгов швейцарским франком с 14 июня из-за антироссийских санкций.

«Приостановка операций обусловлена затруднениями в проведении расчётов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер», — говорится в заявлении.

Принятое решение коснётся пар швейцарского франка с рублём и долларом, однако при этом обязательства по заключённым ранее сделкам будут исполняться в прежнем режиме. Вместе с этим клиентов предупредили о возможном увеличении сроков зачисления иностранных валют на счета.

Ранее Московская биржа анонсировала запуск в ближайшие месяцы торгов армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом.