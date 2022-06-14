Художник Сафронов рассказал, что стал жертвой мошенников

Народный художник России Никас Сафронов сообщил, что стал жертвой злоумышленников из ближнего зарубежья.

«Некие злоумышленники из ближнего зарубежья решили воспользоваться моим добрым именем... Вскрыли мою почту и решили использовать мои связи, моих знакомых. Их огромное количество, уже стали люди собирать средства, стали отправлять мне сообщения, что отправили 50 тыс., 100 тыс., 150 тыс. Было бы неплохо, если бы это дело собрали и отправили в детский дом или на какую-то благую историю. А тут просто жулики пользуются именами», — прокомментировал Сафронов произошедшее Пятому каналу.

Действия мошенников он назвал «невероятным цинизмом».

При этом сын художника Лука Затравкин уточнил, что отправленные злоумышленниками сообщения от имени Сафронова содержали призывы о сборе средств на обеспечение Российской армии и гумпомощь жителям Донбасса.

Такие электронные письма получили около шести тысяч контактов, говорится в материале.

В настоящее время в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.