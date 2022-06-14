Терапевт Исаева напомнила порядок действий в случае теплового удара

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Терапевт Ольга Исаева рассказала, какие меры необходимо принять в случае, если человек почувствовал ухудшение самочувствия из-за жары.
Терапевт Исаева напомнила порядок действий в случае теплового удара
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«Если это происходит с самим человеком, то, если ему позволяет состояние, он должен отойти в тенёк, присесть, можно даже прилечь. Если имеется при себе вода, главное, чтобы не кипяток, — выпить её. Единственное, если очень плохо, то тут уже надо измерять давление и прочее», — сказала Исаева в беседе с РИАМО.

Если кружится голова, то, чтобы не потерять сознание, необходимо лечь на пол и поднять ноги вверх, положив их, к примеру, на стол, посоветовала специалист.

По её словам, это поможет при низком давлении.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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