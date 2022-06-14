РБК: производство стекла в России сократилось на 30%

Объёмы производства листового стекла в России в мае снизились на 30% из-за санкций и падения спроса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий пресс-службы Минпромторга.

«В мае 2022 года загрузка стекольных производств в России составила около 70%, а в прошлом году, начиная с марта, она держалась на уровне почти 100% из-за высокого спроса», — говорится в сообщении.

В Минпромторге добавили, что объёмы производства также снизились, так как он напрямую связан с загрузкой предприятий.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в нелёгкой ситуации, но это подталкивает страну к поиску новых путей взаимодействия с дружественными странами — нет худа без добра.