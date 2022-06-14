В Альянсе турагентств назвали открытые россиянам зарубежные направления для отдыха

Короткая ссылка
Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие внешние направления для летнего отдыха остаются открытыми для россиян.
В Альянсе турагентств назвали открытые россиянам зарубежные направления для отдыха
  • Gettyimages.ru

«Из 15 городов мы имеем прямые вылеты в Турцию, всего 450 авиарейсов в неделю. Много рейсов в Египет — в Хургаду, Каир, Шарм-эш-Шейх. Порядка 12 городов имеют прямые рейсы с ОАЭ. У нас есть прямые рейсы в Катар, в Израиль. Из двух городов есть пока, к сожалению, единственные прямые рейсы в Европу. Это вылеты в Белград из Москвы и Сочи. С 26 июня мы стартуем в Иорданию из Сочи. И ждём осенью тайские авиакомпании с рейсами в Таиланд. Кроме того, осенью Китай собирается, наконец-то, открыть двери для россиян», — сообщил эксперт.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить