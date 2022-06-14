В Альянсе турагентств назвали открытые россиянам зарубежные направления для отдыха

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие внешние направления для летнего отдыха остаются открытыми для россиян.

«Из 15 городов мы имеем прямые вылеты в Турцию, всего 450 авиарейсов в неделю. Много рейсов в Египет — в Хургаду, Каир, Шарм-эш-Шейх. Порядка 12 городов имеют прямые рейсы с ОАЭ. У нас есть прямые рейсы в Катар, в Израиль. Из двух городов есть пока, к сожалению, единственные прямые рейсы в Европу. Это вылеты в Белград из Москвы и Сочи. С 26 июня мы стартуем в Иорданию из Сочи. И ждём осенью тайские авиакомпании с рейсами в Таиланд. Кроме того, осенью Китай собирается, наконец-то, открыть двери для россиян», — сообщил эксперт.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.