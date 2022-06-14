Вице-президент АТА Мкртчян назвал два бюджетных направления для отдыха в России

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая ситуация складывается с ценами на курортах Сочи, Крыма и Дагестана.

«Жители Сибири и Дальнего Востока потеряли возможность добраться по воздуху в тот же Крым, поэтому летят в Сочи. Сочинские отельеры это прекрасно понимают и поднимают цены, они уже выросли примерно на 50%. Но есть хорошие новости: в Крыму, так как резкий недобор туристов, сейчас загрузка не больше 40%. Крымские отельеры резко опускают цены», — отметил эксперт.

По словам Мкртчяна, тот отель, который стоит в Сочи 10—12 тыс. рублей в сутки, в Крыму стоит 5—6 тыс.

Ещё одним бюджетным направлением для летнего отдыха внутри страны является Дагестан, добавил эксперт.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.