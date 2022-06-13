Площадь пожара на севере Сахалина достигла 1300 га

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В пресс-службе правительства Сахалина заявили, что площадь лесного пожара на севере региона увеличилась до 1300 га.
Площадь пожара на севере Сахалина достигла 1300 га
  • РИА Новости

«На 18:00 (10:00 мск) площадь пожара составила ориентировочно 1300 га. В Охинском районе объявлен режим ЧС. Осложняют работу сухая жаркая погода, порывистый ветер и тяжёлые лесорастительные условия (кедровый стланик, багульник, ягель). Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», — цитирует заявление правительства РИА Новости

По информации пресс-службы, в район происшествия направлена дополнительная группа в составе 32 человек.

Ранее сообщалось, что на севере Сахалина сотрудники МЧС занимаются тушением крупного лесного пожара. Его площадь составляет 757 га.

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