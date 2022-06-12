Число пострадавших во время огненного шоу в Воронежской области выросло до пяти

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Число пострадавших во время огненного шоу в Каширском районе Воронежской области увеличилось до пяти. Среди получивших травмы есть ребёнок.
Число пострадавших во время огненного шоу в Воронежской области выросло до пяти
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщила представитель Департамента здравоохранения региона.

«Получили ожоги пятеро человек, в том числе один ребёнок. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь: обработку ран, перевязки. Взрослым госпитализация не потребовалась», — сказала собеседница.

Уточняется, что ребёнка при этом доставили в Воронеж, в областную детскую больницу.

«Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести», — добавила она.

Ранее сообщалось, что два человека получили травмы во время огненного шоу в Каширском районе Воронежской области.

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