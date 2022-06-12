Ленобласть и Енакиево в ДНР подписали соглашение о сотрудничестве
- РИА Новости
«Один из лозунгов России — «Мы вместе, и мы своих не бросаем»... и сегодня мы с вами, мы — Ленинградская область... Мы сегодня, Ленинградская область, приходим сюда навсегда», — цитирует Дрозденко РИА Новости.
Он пообещал местным жителям помощь в восстановлении инфраструктуры в соответствии с российскими стандартами.
28 мая глава администрации Енакиева Роман Храменков заявил, что Ленинградская область отправила в город гуманитарный конвой с различными специалистами, строительной техникой и медицинской аппаратурой.
Кроме того, власти Ленобласти направят в город учителей для оказания помощи в подготовке к 1 сентября.