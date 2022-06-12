На дне Чёрного моря установили флаг России и Республики Крым

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Группа водолазов установила на глубине Чёрного моря флаги России и Республики Крым, следует из сообщения МЧС.
На дне Чёрного моря установили флаг России и Республики Крым
  • РИА Новости

«Установили государственный флаг Российской Федерации и государственный флаг Республики Крым на дне Чёрного моря. Свою акцию спасатели приурочили ко Дню России», — приводит заявление РИА Новости.

Флаги были установлены в районе мыса Меганом на юго-востоке Крымского полуострова, неподалёку от Судака.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян поздравил российских граждан и руководство страны с Днём России. В своём послании он отметил дружбу и братство народов России и Армении.

Путин по случаю праздника подчеркнул важность сплочённости для народа.

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