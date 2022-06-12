На дне Чёрного моря установили флаг России и Республики Крым
- РИА Новости
«Установили государственный флаг Российской Федерации и государственный флаг Республики Крым на дне Чёрного моря. Свою акцию спасатели приурочили ко Дню России», — приводит заявление РИА Новости.
Флаги были установлены в районе мыса Меганом на юго-востоке Крымского полуострова, неподалёку от Судака.
Ранее премьер-министр Никол Пашинян поздравил российских граждан и руководство страны с Днём России. В своём послании он отметил дружбу и братство народов России и Армении.
Путин по случаю праздника подчеркнул важность сплочённости для народа.