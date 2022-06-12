Триколор из 50 тысяч бутонов роз в Краснодаре внесли в Реестр рекордов России

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Российский триколор из 50 тыс. бутонов роз, созданный в Краснодаре при участии 100 флористов и более 1 тыс. граждан, внесли в Реестр рекордов России.
Триколор из 50 тысяч бутонов роз в Краснодаре внесли в Реестр рекордов России
  • РИА Новости

«Этот государственный флаг из живых цветов официально признан самым большим — мировой рекорд зафиксировали эксперты «Интеррекорда», главного депозитария Реестра рекордов России», — говорится в сообщении городской администрации.

Размер флага из живых цветов составил 30 квадратных метров. Цветы специально выращивали в одном из кубанских питомников, часть из них окрасили в синий цвет с помощью пищевой краски. Бутоны доставили в центр Краснодара в 700 специальных контейнерах.

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