В МИД России анонсировали Всемирный координационный совет российских соотечественников

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В Москве 16—17 июня пройдёт 42-е заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКСРС), следует из заявления МИД России.
В МИД России анонсировали Всемирный координационный совет российских соотечественников
  • РИА Новости

В работе заседания примут участие соотечественники — члены совета, представители Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, руководители федеральных органов власти и некоммерческих организаций страны.

По данным ведомства, участники мероприятия обсудят реализацию соглашений VII Всемирного конгресса соотечественников, взаимодействие с российским гражданским обществом в сфере защиты прав и реализацию госпрограммы по содействию добровольному переселению на территорию России проживающих за рубежом соотечественников.

По данным газеты «Известия», в России готовится программа репатриации высококлассных специалистов-соотечественников, которые хотят вернуться на родину.

В Минтруде и Минпромторге подтвердили факт обсуждения такой программы.

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