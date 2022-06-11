В МИД России анонсировали Всемирный координационный совет российских соотечественников
- РИА Новости
В работе заседания примут участие соотечественники — члены совета, представители Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, руководители федеральных органов власти и некоммерческих организаций страны.
По данным ведомства, участники мероприятия обсудят реализацию соглашений VII Всемирного конгресса соотечественников, взаимодействие с российским гражданским обществом в сфере защиты прав и реализацию госпрограммы по содействию добровольному переселению на территорию России проживающих за рубежом соотечественников.
По данным газеты «Известия», в России готовится программа репатриации высококлассных специалистов-соотечественников, которые хотят вернуться на родину.
В Минтруде и Минпромторге подтвердили факт обсуждения такой программы.