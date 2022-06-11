Рейс авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в Красноярске

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Следующий из Москвы во Владивосток самолёт авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку на аэродроме Емельяново в Красноярске для оказания медпомощи одному из пассажиров.
Рейс авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в Красноярске
  • globallookpress.com
  • © Kevin Hackert

«Самолёт... совершил вынужденную посадку на аэродроме Емельяново (Красноярск) из-за состояния пассажира — мужчине потребовалась медицинская помощь», — сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По словам собеседницы агентства, в настоящее время самолёт вылетел в пункт назначения.

14 февраля пассажирский вертолёт Ми-8, на борту которого, по предварительной информации, находились 18 человек, совершил вынужденную посадку на Ямале.

Как сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, вертолёт сел на заснеженное поле в Тазовском районе, в 100 км от ближайшего населённого пункта.

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