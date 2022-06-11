Посол Антонов: Россия предлагает США обсудить договор об СНВ уже сейчас

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что Россия уже сейчас предлагает Америке обсудить договор об СНВ, действие которого заканчивается в 2026 году.

Об этом российский дипломатический представитель сообщил во время приёма в вашингтонском посольстве по случаю Дня России.

«Через несколько лет, в 2026 году, он (договор. — RT) истечёт. Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет», — цитирует Антонова РИА Новости.

По мнению посла, дальнейшее взаимодействие в этой сфере сторонам стоит начать обсуждать уже сейчас.

Ранее посол Анатолий Антонов заявил, что двухсторонние отношения России и США зашли в тупик.