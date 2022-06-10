В Минобрнауки заявили, что с равнодушием относятся к санкциям Украины против вузов России

В Минобрнауки России заявили, что с равнодушием относятся к санкциям украинских властей в отношении российских вузов.

«Минобрнауки России с абсолютным равнодушием относится к решению президента Украины о включении российских ректоров в какой-то санкционный список», — приводит РИА Новости сообщение министерства.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 236 российских вузов, в том числе против МГУ, МГИМО, ВШЭ, МГТУ и МФТИ.

Также санкции были введены против ректоров ряда российских вузов, в том числе против ректора МГУ Виктора Садовничего, ректора МГИМО Анатолия Торкунова, ректора ВШЭ Никиты Анисимова.