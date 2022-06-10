На Коломенском заводе рассказали о работе предприятия в условиях антироссийских санкций

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На Коломенском заводе рассказали о работе предприятия в условиях антироссийских санкций.
На Коломенском заводе рассказали о работе предприятия в условиях антироссийских санкций
  • Gettyimages.ru
  • © danchooalex

«Средний уровень заработной платы работников Коломенского завода в первом полугодии вырос более чем на 24% по сравнению с аналогичным показателем декабря прошлого года», — сообщил РИАМО гендиректор предприятия Игорь Мочалин.

По его словам, на заводе есть вакантные места: в связи с увеличением объёмов производства и реализации продукции идёт набор мастеров производственных участков, инженеров и рабочих ключевых специальностей.

Отмечается, что в рамках реализации программ по импортозамещению более чем в два раза увеличен портфель заказов локомотивных двигателей для тепловозов Брянского машиностроительного завода.

С начала года Коломенский завод изготовил и передал 47 локомотивных дизель-генераторов для установки на магистральные двухсекционные грузовые тепловозы.

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