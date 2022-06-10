Ямпольская: проект о запрете англицизмов в рекламе должен быть рассмотрен до конца весенней сессии

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что законопроект о запрете англицизмов в рекламе должен быть рассмотрен до конца весенней сессии.
Ямпольская: проект о запрете англицизмов в рекламе должен быть рассмотрен до конца весенней сессии
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Законопроект направлен на борьбу с неоправданным использованием иностранных слов и выражений на вывесках и в информации, предназначенной для потребителей. Цель — обеспечить защиту русского языка и ограничить избыточное использование иностранных слов в публичном пространстве. На мой взгляд, это может стать существенным шагом в формировании национально ориентированной среды», — сказала она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, важное уточнение предлагается внести в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации».

«Всё, что написано на иностранном языке, обязательно должно содержать перевод на русский язык. Так, необходимо уточнить и действующую в законе норму о том, что перевод иностранного текста на русский язык должен быть выполнен идентично — важно, чтобы полностью совпадали характеристики выполненного текста (шрифт, его размер, цвет, тип, а также порядок размещения)», — рассказала депутат.

Также предлагается запретить использование в информации для потребителей любых иностранных слов и выражений, имеющих аналоги в русском языке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить