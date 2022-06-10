Ямпольская: проект о запрете англицизмов в рекламе должен быть рассмотрен до конца весенней сессии

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что законопроект о запрете англицизмов в рекламе должен быть рассмотрен до конца весенней сессии.

«Законопроект направлен на борьбу с неоправданным использованием иностранных слов и выражений на вывесках и в информации, предназначенной для потребителей. Цель — обеспечить защиту русского языка и ограничить избыточное использование иностранных слов в публичном пространстве. На мой взгляд, это может стать существенным шагом в формировании национально ориентированной среды», — сказала она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, важное уточнение предлагается внести в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации».

«Всё, что написано на иностранном языке, обязательно должно содержать перевод на русский язык. Так, необходимо уточнить и действующую в законе норму о том, что перевод иностранного текста на русский язык должен быть выполнен идентично — важно, чтобы полностью совпадали характеристики выполненного текста (шрифт, его размер, цвет, тип, а также порядок размещения)», — рассказала депутат.

Также предлагается запретить использование в информации для потребителей любых иностранных слов и выражений, имеющих аналоги в русском языке.