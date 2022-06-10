Агроном Володихин рассказал о правильном режиме полива огурцов

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Агроном Алексей Володихин рассказал, что частота полива огурцов зависит от стадии их развития.
Агроном Володихин рассказал о правильном режиме полива огурцов
  • Gettyimages.ru
  • © Yana Tatevosian / 500px

«До цветения поливать растения нужно один раз в неделю. Во время плодоношения — два раза в неделю. А если жара и засуха — каждый день», — сказал специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Наряду с этим он предупредил, что большая часть сортов огурцов не выносит заморозков, а любая минусовая температура для них губительна.

«Чтобы гарантированно получить урожай огурцов, выбирайте партенокарпические гибриды — они образуют плоды без опыления пчёлами и не зависят от погоды», — посоветовал Володихин.

Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы, генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев в беседе с НСН напомнил о штрафах за пожары на дачном участке.

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