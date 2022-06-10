Диетолог Артемьева дала рекомендации по питанию после тренировок
Об этом она сказала «Газете.Ru».
По её словам, в рационе нужно сделать акцент на белок (рыба, яйца, курица, индейка, крольчатина) в сочетании с клетчаткой (овощи, злаковые, фрукты), но стоит помнить, что достаточно одного фрукта в день, так как фруктоза способствует набору лишнего веса.
«Обязательно включить в рацион полезные жиры: оливковое масло, авокадо, сыры, желательно до 40% жирности, и рыбу», — рассказала врач.
Углеводы нужно снизить, но не урезать полностью.
Ранее диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина в беседе с URA.RU дала советы по выбору полезного мороженого.