Исследование: россияне стали реже пользоваться услугами автосервисов

Совместное исследование ЮKassa (сервис финтех-компании ЮMoney) и ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» показало, что этой весной россияне стали чаще тратить крупные суммы на ремонт автомобилей и автозапчасти, но при этом реже посещать автосервисы.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, услуги по ремонту стоимостью от 80 тыс. до 100 тыс. рублей оплачивали на 260% чаще, чем прошлой весной, а автозапчасти в той же ценовой категории — на 98% чаще.

При этом в мае 2022 года спрос на услуги автосервисов и автомоек сократился — на 16% и 5% соответственно, если сравнивать с маем прошлого года.

По данным «Чек Индекс», в мае 2022 года средний чек на услуги в автосервисах составил 4850 рублей, что на 22% больше, чем в мае прошлого года.

Средний чек на автомойках, в свою очередь, вырос на 4%, до 960 рублей.

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