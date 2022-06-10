Ozon: продажи телевизоров в России выросли на 55% в I квартале 2022 года

Из исследования Ozon следует, что штучные продажи телевизоров на маркетплейсе в I квартале 2022 года выросли на 55% в годовом сравнении.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Категория «ТВ и аудио» на маркетплейсе стала одной из наиболее популярных в начале года. Средний чек увеличился на 20%, до 27 900 рублей.

Это произошло в основном за счёт закрепления важного параметра — наличия Smart TV, а также повышенного интереса к большим диагоналям (от 42 дюймов).

Самым продаваемым брендом телевизоров стал Hartens — собственная торговая марка Ozon.

В топ также вошли Samsung, Xiaomi, LG, POLARLINE, Supra, BQ, Hyundai, KIVI.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.