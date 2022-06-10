В «Опоре России» рассказали об интересных тенденциях на рынке труда

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал, какая ситуация складывается в настоящее время на рынке труда.

«Сейчас на рынке труда складываются интересные тенденции. В востребованном и высокооплачиваемом секторе IT высвободилось некоторое количество рабочих мест, куда теперь могут прийти молодые специалисты. То же касается и всего сектора высоких технологий», — сказал Сигал в беседе с Life.ru.

Если говорить о «ручном труде», весьма востребованы сварщики, столяры и крановщики. Зарплаты по этим специальностям продолжают расти, добавил эксперт.

По словам Сигала, рынку также нужны водители общественного транспорта, врачи и учителя.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, каких сотрудников чаще всего ищут столичные работодатели.