Путин присвоил Грызлову дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла
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Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Этим же указом аналогичный дипломатический ранг присвоен Кириллу Барскому, послу по особым поручениям МИД России.
В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов восьми государств, в том числе России — Бориса Грызлова.
Грызлов был назначен на пост российского посла в Белоруссии 14 января.