Путин присвоил Грызлову дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла Борису Грызлову, послу России в Белоруссии.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Этим же указом аналогичный дипломатический ранг присвоен Кириллу Барскому, послу по особым поручениям МИД России.

В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов восьми государств, в том числе России — Бориса Грызлова.

Грызлов был назначен на пост российского посла в Белоруссии 14 января.