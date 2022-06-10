В Совфеде обсудили инструменты поддержки производителей и покупателей электрокаров

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В Совете Федерации 9 июня прошёл круглый стол, на котором обсудили стратегию стимулирования потребительского спроса на электромобили в России.
В Совфеде обсудили инструменты поддержки производителей и покупателей электрокаров
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  • © Bartek Szewczyk / EyeEm

Об этом пишет «Парламентская газета».

Электромобили дороги для большинства россиян, констатировали в Совфеде. Большую часть их стоимости составляет цена электродвигателя, причём полного цикла их производства в России нет. Создать его — важнейшая задача, решить которую по силам отечественным автопроизводителям, подчеркнул зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.

В прошлом году в Минпромторге предложили давать скидку в 25% на электрокары при кредите и лизинге. Теперь её пересматривают, поскольку машины сильно подорожали. Скидка, по словам замдиректора департамента автомобильной промышленности Тиграна Парсаданяна, составит 35%, но не более 925 тыс. рублей.

Поддержат и производителей электрокаров. Они смогут воспользоваться льготным займом под 1% годовых для налаживания собственного производства автокомпонентов.

Инвесторы, вкладывающиеся в создание ЭЗС, тоже получат поддержку. Государство компенсирует 60% их затрат на оборудование и треть стоимости технологического присоединения к электросетям.

Обсуждались и новые инструменты поддержки, такие как субсидирование покупки электроэнергии для ЭЗС у поставщиков и создание единой платформы для зарядных станций.

Ранее генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с ценами на машины.

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