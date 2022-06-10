Иранец Тафришьян из Петербурга записался медиком-добровольцем в Донбасс

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Главный врач районного травматологического отделения Городской поликлиники №3 Василеостровского района Петербурга иранец Мехди Тафришьян рассказал, почему, как и десятки его коллег, принял решение помогать раненым и больным в Донбассе.
Иранец Тафришьян из Петербурга записался медиком-добровольцем в Донбасс
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Я — врач, и, если нужна врачебная помощь, я пойду. Иначе зачем я получал специальность? Должно быть чувство долга. У меня был друг, тоже из Ирана. Как-то я ему начал рассказывать, как всё в СССР хорошо. И он ответил: «Да, здесь праздник, но это не твой праздник, ты ничего для него не сделал. Ты должен участвовать в организации этого праздника». Я потом так и делал», — признался врач в разговоре с «Петербургским дневником».

Он отметил, что готов отправиться в то место, где его знания и профессионализм будут нужны.

Ранее ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Петербурга.

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