Сырный сомелье Крупецков предостерёг от покупки дешёвых сыров

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Автор проекта сети сырных лавок «Сырный сомелье» Александр Крупецков рассказал, что в бюджетных сырах могут содержаться растительные жиры, но производитель зачастую не уточняет это на этикетке.
Сырный сомелье Крупецков предостерёг от покупки дешёвых сыров
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Достоверно определить состав сыра можно лишь в лабораторных условиях, сообщил эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В основном подделываются дешёвые сыры. Это сыры до 500—600 рублей — «Российский», «Советский», «Пошехонский»... Я бы здесь рекомендовал смотреть на такую простую формулу, когда для производства одного килограмма сыра нужно около 10 л молока. Молоко сейчас стоит где-то от 35 до 50 рублей за литр. Соответственно, 350 рублей — это только себестоимость обычно молока в этом килограмме сыра», — отметил Крупецков.

Если учесть, что сыр ещё вызревает, к его стоимости прибавляют наценку сетей, то минимальная цена натурального продукта составляет примерно 700—800 рублей, добавил эксперт.

Ранее, по сообщению «Известий», в Роскачестве заявили, что более 10% сыра «Российский» отечественного и белорусского производства стоимостью не дороже 660 рублей за 1 кг является фальсификатом.

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