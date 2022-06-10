Опрос: 85% россиян назвали себя патриотами

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провёл опрос, в результате которого выяснилось, что 85% россиян считают себя патриотами.

Как пишет newizv.ru, 11% принявших участие в опросе человек патриотами себя не считают.

При этом 58% респондентов уверены, что большинство россиян настроены патриотически, а 22% считают, что в России половина граждан — патриоты.

65% респондентов полагают, что патриотами нельзя назвать граждан, которые не знают истории своей страны, противоположного мнения придерживаются 30%.

Ранее сайт kp.ru провёл опрос и выяснил, сколько россиян стараются следить за чистотой своей речи.