Опрос: 85% россиян назвали себя патриотами
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Как пишет newizv.ru, 11% принявших участие в опросе человек патриотами себя не считают.
При этом 58% респондентов уверены, что большинство россиян настроены патриотически, а 22% считают, что в России половина граждан — патриоты.
65% респондентов полагают, что патриотами нельзя назвать граждан, которые не знают истории своей страны, противоположного мнения придерживаются 30%.
Ранее сайт kp.ru провёл опрос и выяснил, сколько россиян стараются следить за чистотой своей речи.