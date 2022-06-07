Эндокринолог Калошина напомнила о пользе блюд из круп

Эндокринолог Видновской районной клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина напомнила о пользе блюд из круп.

«Очень важно включать в ежедневный рацион крупяные продукты. Их можно употреблять в качестве гарнира или самостоятельного блюда. Причём чем разнообразней будет выбор круп на столе, тем больше полезных микроэлементов получит ваш организм», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

В качестве примера она привела киноа, булгур, кускус и гречку.

В случае с рисом, считает Калошина, лучше выбирать бурые сорта, так как они не прошли шлифовку.

«Отдавайте предпочтение вариантам из цельных злаков — овсянке, пшену, амаранту, зелёной гречке», — уточнила эксперт.

Как добавила Калошина, каши на молоке более калорийны, чем приготовленные на воде.

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