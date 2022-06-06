В России запустили молодёжный экомарафон

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В России запустили экологический марафон для молодёжи. Он проводится при поддержке Российского экологического оператора (РЭО) и продлится до 26 июня.
В России запустили молодёжный экомарафон
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

В Новосибирской, Саратовской, Московской, Омской, Кемеровской и Курской областях, а также в Чувашии, Удмуртии и Башкирии состоятся экскурсии на перерабатывающие комплексы.

В 15 регионах будут проведены эстафеты ЭкоГТО.

«Мы уже заявляли о своих амбициозных целях на этот год — в 2022 году РЭО объединит 10 тыс. эковолонтёров со всей страны, которые понесут в массы экологический образ жизни, полезные привычки, свои знания об отрасли обращения с ТКО», — заявил руководитель РЭО Денис Буцаев.

Ранее сообщалось, что в День эколога, 5 июня, в 15 регионах страны при поддержке Российского экологического оператора волонтёры собрали тонны отходов.

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