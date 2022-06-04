В Калининграде проводят проверку по факту травмирования матери с ребёнком на аттракционе

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Прокуратура Калининградской области проводит проверку по факту травмирования матери с ребёнком на аттракционе.
В Калининграде проводят проверку по факту травмирования матери с ребёнком на аттракционе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Инцидент произошёл в пятницу, 3 июня, в Центральном парке культуры и отдыха в Калининграде.

Доследственную проверку организовало и СУ СК России по региону.

«По предварительным данным, ребёнок с мамой и другими посетителями катались на аттракционе. После остановки карусели и поднятия оператором прижимного поручня сиденья девочка с мамой встали со своих мест. В этот момент аттракцион вновь заработал. В результате девочка получила ушибы и ссадины, её мама и оператор аттракциона госпитализированы в лечебное учреждение», — говорится в telegram-канале ведомства.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Newinform сообщал, что несовершеннолетний житель Новосибирской области погиб после того, как на него упали футбольные ворота. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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