В Калининграде проводят проверку по факту травмирования матери с ребёнком на аттракционе

Прокуратура Калининградской области проводит проверку по факту травмирования матери с ребёнком на аттракционе.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Инцидент произошёл в пятницу, 3 июня, в Центральном парке культуры и отдыха в Калининграде.

Доследственную проверку организовало и СУ СК России по региону.

«По предварительным данным, ребёнок с мамой и другими посетителями катались на аттракционе. После остановки карусели и поднятия оператором прижимного поручня сиденья девочка с мамой встали со своих мест. В этот момент аттракцион вновь заработал. В результате девочка получила ушибы и ссадины, её мама и оператор аттракциона госпитализированы в лечебное учреждение», — говорится в telegram-канале ведомства.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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