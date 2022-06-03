Специалист по инвестициям Марчинский назвал тренды рынка недвижимости в России

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Сооснователь инвестиционного фонда Y2 Finance, основатель академии инвестиций Yanvestor Ян Марчинский в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал современные тренды развития рынка недвижимости в России.
Специалист по инвестициям Марчинский назвал тренды рынка недвижимости в России
  • РИА Новости

По словам эксперта, арендовать жильё в настоящее время выгоднее, чем покупать квартиру, тем более в ипотеку.

Он также отметил рост спроса на очень маленькие студии — боксы по несколько метров.

«Это абсолютно нормальный современный жилой тренд, и он будет увеличиваться по целому ряду причин. В Москве он уже развивается. Есть большое количество студий от 6 кв. м, где действительно живут люди», — заявил Марчинский.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве в апреле зафиксировали рекорд по ипотечным сделкам с начала года.

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