Специалист по инвестициям Марчинский назвал тренды рынка недвижимости в России
- РИА Новости
По словам эксперта, арендовать жильё в настоящее время выгоднее, чем покупать квартиру, тем более в ипотеку.
Он также отметил рост спроса на очень маленькие студии — боксы по несколько метров.
«Это абсолютно нормальный современный жилой тренд, и он будет увеличиваться по целому ряду причин. В Москве он уже развивается. Есть большое количество студий от 6 кв. м, где действительно живут люди», — заявил Марчинский.
Ранее, как сообщала НСН, в Москве в апреле зафиксировали рекорд по ипотечным сделкам с начала года.