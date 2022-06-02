Психолог Чапчикова назвала способы помочь ребёнку пережить провал на ЕГЭ

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Психолог Екатерина Чапчикова рассказала, как родители могут помочь ребёнку, который не набрал нужное количество баллов на ЕГЭ.
Психолог Чапчикова назвала способы помочь ребёнку пережить провал на ЕГЭ
  • РИА Новости

В идеале родителям стоит заранее, ещё до экзаменов, постараться создать для ребёнка спокойную атмосферу. Если дети накануне экзаменов находятся в напряжении, в случае провала их может ждать сильнейший стресс, предупредила специалист в беседе с «Москвой 24».

Родителям лучше начать философски относиться к оценкам.

«Взрослым поможет справиться с тревогой сосредоточенность на главных задачах. А это сейчас, во-первых, научить ребёнка преодолевать сложности, причём так же терпеливо, как когда-то учили его ходить и разговаривать. Во-вторых, помочь ему с вариантами дальнейших действий», — посоветовала Чапчикова.

Ранее НСН сообщала, что российская сборная школьников завоевала восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике APhO 2022.

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