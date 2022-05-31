В России предложили упростить принятие в гражданство детей с родителем-россиянином

Депутаты заксобрания Ленинградской области предложили усовершенствовать упрощённый порядок получения российского гражданства детям, которые проживают за рубежом и один из родителей которых — гражданин России.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

В настоящее время с заявлением может обратиться один из родителей ребёнка — гражданин России, а согласие второго родителя не требуется, если ребёнок уже проживает на территории страны.

Авторы инициативы предлагают не требовать такого согласия и в случае, если ребёнок проживает за рубежом, а брак родителей расторгнут либо родитель — иностранный гражданин — лишён родительских прав или признан недееспособным.

Такой же порядок предложено установить для заявлений по детям, являющимся лицами без гражданства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины в российское гражданство.