Директор Института лингвистики РГГУ Исаев рассказал о преимуществах онлайн-курсов

Директор Института лингвистики РГГУ кандидат филологических наук Игорь Исаев рассказал о преимуществах обучения на онлайн-курсах.

«Онлайн-курсы гораздо удобнее, чем традиционный формат обучения. Лично я бы даже предпочёл дистанционное обучение. Например, иностранным языкам. Это не привязывает человека к дороге, экономит время», — приводит его слова «Вечерняя Москва».

При этом Исаев отметил, что для эффективной учёбы на онлайн-курсах необходимо обладать высоким уровнем мотивации.

Как ранее сообщал телеканал «360», 30 мая в Московской области более 25 тыс. школьников написали ЕГЭ по русскому языку.