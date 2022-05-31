Директор Института лингвистики РГГУ Исаев рассказал о преимуществах онлайн-курсов

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Директор Института лингвистики РГГУ кандидат филологических наук Игорь Исаев рассказал о преимуществах обучения на онлайн-курсах.
Директор Института лингвистики РГГУ Исаев рассказал о преимуществах онлайн-курсов
  • Gettyimages.ru
  • © Peter M. Fisher

«Онлайн-курсы гораздо удобнее, чем традиционный формат обучения. Лично я бы даже предпочёл дистанционное обучение. Например, иностранным языкам. Это не привязывает человека к дороге, экономит время», — приводит его слова «Вечерняя Москва».

При этом Исаев отметил, что для эффективной учёбы на онлайн-курсах необходимо обладать высоким уровнем мотивации.

Как ранее сообщал телеканал «360», 30 мая в Московской области более 25 тыс. школьников написали ЕГЭ по русскому языку.

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