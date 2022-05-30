Волонтёры «Чистой Арктики» собрали 12 тонн мусора в Заполярье

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Волонтёры проекта «Чистая Арктика» собрали более 12 т мусора в Заполярье, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Волонтёры «Чистой Арктики» собрали 12 тонн мусора в Заполярье
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

В минувшие выходные 300 добровольцев провели уборку акваторий Мурманска, Кандалакши и Кировска.

«Наш регион стал форпостом федеральной акции, дав старт большому комплексу экологических мероприятий в этом году. Хочу поблагодарить тех, кто бережно относится к нашей природе», — отметил Чибис.

Также стало известно, что в Москве прошла встреча главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева. Они обсудили вопросы изменения законодательства с целью сохранения Арктического региона, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональное правительство.

«В нашем регионе реализуются крупнейшие промышленные проекты. При этом любое развитие всегда идёт в тесной связке с сохранением уникальной арктической экосистемы. В Год экологии мы продолжим работу по ликвидации накопившегося ущерба — такую задачу ставит наш президент», — сказал Артюхов.

По его словам, нужна поддержка, чтобы на законодательном уровне расширить возможности привлечения в такие проекты волонтёров и НКО.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Зелёный десант» прошло более 60 субботников по всей России.

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