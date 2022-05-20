Командующий ТОФ рассказал об участии военных флота в спецоперации на Украине
«Да, в специальной военной операции принимают участие морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Наши бойцы сражаются более чем достойно», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».
Авакянц добавил, что действия военнослужащих флота отмечены высокими государственными наградами, в том числе званием Героя Российской Федерации, орденами Мужества и медалями «За отвагу».
Ранее стало известно, что в госпиталях Министерства обороны России участникам спецоперации вручили государственные награды.