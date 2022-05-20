Командующий ТОФ рассказал об участии военных флота в спецоперации на Украине

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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) качественно выполняют поставленные задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

«Да, в специальной военной операции принимают участие морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Наши бойцы сражаются более чем достойно», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».

Авакянц добавил, что действия военнослужащих флота отмечены высокими государственными наградами, в том числе званием Героя Российской Федерации, орденами Мужества и медалями «За отвагу».

Ранее стало известно, что в госпиталях Министерства обороны России участникам спецоперации вручили государственные награды.

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