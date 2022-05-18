На подмосковном портале госуслуг зарегистрировалось около 72% населения региона

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На подмосковном портале госуслуг зарегистрировалось более 8 млн человек, что составляет около 72% населения региона.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на заявление пресс-службы Мингосуправления Подмосковья. 

«Средняя ежедневная аудитория портала госуслуг Московской области составляет 1,5 млн активных пользователей. Количество обращений к услугам доходит до 80 млн каждый месяц», — сказала министр ведомства Надежда Куртяник.

Среди самых популярных запросов отмечается выдача и замена социальных карт, а также запись в различные кружки и школу.

Ранее kp.ru сообщал, что в январе — марте 2022 года жители Москвы почти 47 тыс. раз воспользовались сервисами и госуслугами в жилищной сфере.

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