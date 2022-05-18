Силуанов прокомментировал альтернативу Visa и Mastercard

Министр финансов Антон Силуанов на лекции в рамках марафона «Новые горизонты» общества «Знание» отметил, что России удалось создать альтернативу платёжным системам Visa и Mastercard в виде национальной системы «Мир».

Об этом сообщает ТАСС.

«Национальная система платёжных карт — тоже один из важнейших элементов. Решение Центрального банка, решение руководства страны о создании такой альтернативы Visa и Mastercard абсолютно сработало. Мы это с вами видим», — сказал Силуанов.

6 марта в ЦБ заявили, что карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России после того, как обе американские компании заявили о приостановке оказания услуг в стране.