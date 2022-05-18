Более 80 тысяч молодых специалистов трудоустроились при поддержке службы занятости в Москве

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Более 80 тыс. молодых специалистов успешно трудоустроились при поддержке службы занятости в Москве с начала 2020 года, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Более 80 тысяч молодых специалистов трудоустроились при поддержке службы занятости в Москве
  • РИА Новости

Об этом информирует НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, при помощи центра «Моя работа» 92% выпускников высших учебных заведений и колледжей без опыта нашли работу.

«Одна из важнейших целей столичной службы занятости — показать молодым людям, как грамотно подготовиться к выходу на рынок труда: что нужно знать и понимать о себе и как грамотно рассказать о своей кандидатуре», — сказала Ракова.

Отмечается, что сферы оптовой и розничной торговли, сервисной индустрии, транспорта и строительства больше всего нуждаются в молодых специалистах. Зарплата в начале карьеры там может доходить до 70 тыс. рублей.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что чаще всего столичные работодатели ищут сотрудников в сфере торговли, сервиса, транспорта и логистики.

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