Опрос: 86% автовладельцев не готовы менять машину в 2022 году

По данным опроса, 86% владельцев личного транспорта не готовы приобретать новый автомобиль в 2022 году.

Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на данные результатов опроса, проведённого экспертами сервиса «Автотека».

По данным исследования, только 14% респондентов готовы купить новый автомобиль в нынешнем году.

Треть опрошенных планируют приобрести машину через год-два, остальные — ещё позже.

Большинство автомобилистов (87%) ради покупки авто готовы отправиться в другой город.

В конце апреля в беседе с ФАН эксперты «СберАвто» рассказали, как правильно выбрать подержанный автомобиль.