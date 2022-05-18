Опрос: 86% автовладельцев не готовы менять машину в 2022 году
- Gettyimages.ru
Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на данные результатов опроса, проведённого экспертами сервиса «Автотека».
По данным исследования, только 14% респондентов готовы купить новый автомобиль в нынешнем году.
Треть опрошенных планируют приобрести машину через год-два, остальные — ещё позже.
Большинство автомобилистов (87%) ради покупки авто готовы отправиться в другой город.
В конце апреля в беседе с ФАН эксперты «СберАвто» рассказали, как правильно выбрать подержанный автомобиль.