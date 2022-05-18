В преддверии ПМЭФ 4 июня состоится Radio Monte Carlo Golf Cup

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В загородном клубе Agalarov Golf & Country Club 4 июня состоится Radio Monte Carlo Golf Cup. Отмечается, что мероприятие пройдёт в преддверии открытия юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.
В преддверии ПМЭФ 4 июня состоится Radio Monte Carlo Golf Cup
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Об этом информирует пресс-служба «Русской Медиагруппы».

В сообщении также сказано, что одними из главных событий вечера станут бизнес-сессии, а в числе спикеров деловой программы выступят ведущие эксперты туризма, девелоперы, инвесторы, представители финансовых структур, медиа и музыкальной индустрии. 

«Учитывая исторический контекст, XXV Петербургский международный экономический форум обещает быть самым интересным экономическим событием этого года», — сказал управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Уточняется, что председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев откроет деловые сессии мероприятия.

Ранее в сообщении на сайте Росконгресса появилась информация о датах проведения Петербургского международного экономического форума.

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