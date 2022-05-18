Бочкарёв: госуслугами в сфере строительства в электронном виде воспользовались более 55 тысяч раз с начала года

Госуслугами в сфере строительства в электронном виде воспользовались более 55 тыс. раз с начала 2022 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Работа по цифровизации строительной отрасли в Москве началась десять лет назад. С каждым годом появляется всё больше и больше электронных сервисов, упрощающих жизнь застройщикам. При этом количество госуслуг, оказываемых в электронном виде, неуклонно растёт», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что наибольшее число заявок (свыше 10,2 тыс.) поступило в адрес Мосгоргеотреста на контрольно-геодезическую съёмку

«В Москомархитектуру на приёмку документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений застройщики направили почти 7,4 тыс. запросов, а на приёмку результатов инженерных изысканий — почти 3,7 тыс. обращений», — сообщил Бочкарёв.

Он добавил, что перевод госуслуг в электронный вид существенно уменьшает сроки получения документов, число необходимых согласований и таким образом способствует снижению административных барьеров.

Ранее сообщалось, что число электронных обращений за получением услуг в социальной сфере в Москве выросло в два раза за год и достигло 1,6 млн.