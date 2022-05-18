ТАСС: новым флагманом Черноморского флота России может стать фрегат «Адмирал Макаров»
«После гибели «Москвы» новым флагманом ЧФ может стать один из трёх фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу «Адмирала Макарова», — рассказал собеседник агентства.
14 апреля в Минобороны России сообщили, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» произошёл взрыв боезапаса.
Позднее крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма.
По информации министерства, в ходе борьбы за живучесть корабля один военнослужащий погиб, ещё 27 членов экипажа объявлены пропавшими без вести.
Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы в Севастополь.