ТАСС: новым флагманом Черноморского флота России может стать фрегат «Адмирал Макаров»

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Ракетный фрегат «Адмирал Макаров» может стать флагманом Черноморского флота России после гибели крейсера «Москва». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«После гибели «Москвы» новым флагманом ЧФ может стать один из трёх фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу «Адмирала Макарова», — рассказал собеседник агентства.

14 апреля в Минобороны России сообщили, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» произошёл взрыв боезапаса.

Позднее крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма.

По информации министерства, в ходе борьбы за живучесть корабля один военнослужащий погиб, ещё 27 членов экипажа объявлены пропавшими без вести.

Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы в Севастополь.

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