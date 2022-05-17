В Подмосковье школьники собрали более 250 кг мусора в ходе экоакции

Более 20 тыс. детей приняли участие в весенней акции Российского движения школьников «Экодежурный по стране». Финал всероссийской акции прошёл в Долгопрудном, где ребята собрали более 250 кг отходов.

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