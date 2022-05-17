В Подмосковье школьники собрали более 250 кг мусора в ходе экоакции
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Об этом информирует телеканал «360».
«Экодежурный по стране» стал по-настоящему масштабной акцией, которая привлекла свыше 20 тыс. школьников. Активисты собрали более 360 т отходов и высадили 120 тыс. саженцев. РЭО поддержал завершение акции в Подмосковье, на которой было собрано 250 кг отходов, всё отправили на переработку», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.
Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», состоится 17—19 мая в городах России.