В Подмосковье школьники собрали более 250 кг мусора в ходе экоакции

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Более 20 тыс. детей приняли участие в весенней акции Российского движения школьников «Экодежурный по стране». Финал всероссийской акции прошёл в Долгопрудном, где ребята собрали более 250 кг отходов.
В Подмосковье школьники собрали более 250 кг мусора в ходе экоакции
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Об этом информирует телеканал «360».

«Экодежурный по стране» стал по-настоящему масштабной акцией, которая привлекла свыше 20 тыс. школьников. Активисты собрали более 360 т отходов и высадили 120 тыс. саженцев. РЭО поддержал завершение акции в Подмосковье, на которой было собрано 250 кг отходов, всё отправили на переработку», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», состоится 17—19 мая в городах России.

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