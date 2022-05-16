Диетолог Гинзбург назвал способы сбросить набранный из-за стресса лишний вес

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург объяснил, как безопасно похудеть после набора веса на почве стресса.
Диетолог Гинзбург назвал способы сбросить набранный из-за стресса лишний вес
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

В условиях стресса и повышенной тревожности для человека характерно увеличение потребления пищи, причём в основном жирной, сладкой, определяемой как лакомство, отметил он в интервью радио Sputnik.

«Сначала надо выйти из тревожного состояния, найти что-то, что стабилизирует. Что касается питания, можно посоветовать, например, есть в первую очередь продукты сытные, но не столь калорийные: мюсли, кисломолочные напитки, крупы, грубый хлеб, сухофрукты. Добавить овощи, фрукты. Человек набирает вес, злоупотребляя всего лишь двумя питательными веществами — сахаром и жиром. То есть надо просто уменьшить потребление этих веществ. Откровенные лакомства вроде шоколада надо взять за правило есть, когда вы сыты, не вместо и не перед едой», — посоветовал Михаил Гинзбург.

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