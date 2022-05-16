В Подмосковье в рамках старта летнего турсезона 10 округов представили товары и услуги

В Московской области 15 мая в аутлете Riga Outlet Village открылся летний туристический сезон, в церемонии его открытия приняла участие вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.

С программами выступили организации турбизнеса из десяти городских округов региона — Коломны, Сергиева Посада, Волоколамска, Истры, Орехово-Зуева, Солнечногорска, Одинцова, Серпухова, Королёва и Дмитрова. Они представили гастрономические бренды, гольф-клубы и другое.

Для гостей устроили мастер-классы по флористике, ткачеству, изготовлению игрушек и украшений, сувениров, кукол и фигурок оригами. Посетители могли поиграть в мини-гольф и настольный теннис, а также купить подмосковную фермерскую продукцию.

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