В Приморье возбудили дело после гибели одного человека в ходе перестрелки

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели одного человека в ходе перестрелки в посёлке Рощино в Приморье.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство, совершённое общеопасным способом»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство двух и более лиц»)», — приводит сообщение регионального СУ СК РИА Новости.

По данным ведомства, в результате перестрелки один человек погиб, ещё двое получили ранения.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты.

Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России сообщило, что в Иркутской области завели уголовное дело по факту гибели тракториста во время лесного пожара.