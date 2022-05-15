Бизнесмены Херсонщины начали оформлять документы в ФНС России в Крыму
- РИА Новости
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«Бизнесмены Херсонской области, занимающиеся реализацией продукции сельского хозяйства, оформляют документы в налоговой службе и банках Крыма, что позволяет им упростить и ускорить взаиморасчёты, активно и легально участвовать в торговле», — сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда Крыма при президенте России Георгия Мурадова.
Он отметил, что соответствующая продукция поступает на юг России, в Москву и на территорию полуострова.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что педагоги из Республики Крым отправятся в Херсонскую область, чтобы помочь местным учителям перестроить учебный процесс под российские стандарты.
Он также заявил, что «будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта России».