Бизнесмены Херсонщины начали оформлять документы в ФНС России в Крыму

Занимающиеся реализацией сельхозпродукции предприниматели из Херсонской области начали оформлять документы в Федеральной налоговой службе (ФНС) России в Крыму.

«Бизнесмены Херсонской области, занимающиеся реализацией продукции сельского хозяйства, оформляют документы в налоговой службе и банках Крыма, что позволяет им упростить и ускорить взаиморасчёты, активно и легально участвовать в торговле», — сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда Крыма при президенте России Георгия Мурадова.

Он отметил, что соответствующая продукция поступает на юг России, в Москву и на территорию полуострова.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что педагоги из Республики Крым отправятся в Херсонскую область, чтобы помочь местным учителям перестроить учебный процесс под российские стандарты.

Он также заявил, что «будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта России».