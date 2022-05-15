В ростовских Шахтах ликвидировали горение в производственном здании Gloria Jeans

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Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в производственном здании Gloria Jeans в ростовских Шахтах.
В ростовских Шахтах ликвидировали горение в производственном здании Gloria Jeans
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные пресс-службы главного управления МЧС по региону, ликвидировать пожар удалось в 16:50.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:39 мск, площадь пожара составила 250 кв. м.

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